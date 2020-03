La società New Basket Brindisi SPA, preso atto dello stato attuale relativo all’emergenza COVID -19, tenuto conto dell’indicazione della Federazione Medico Sportiva Italiana in merito all’attività professionistica, comunica che la ripresa degli allenamenti è stata riprogrammata per il giorno 3 aprile 2020.

A partire dal giorno 27 marzo 2020 gli allenatori saranno a disposizione degli atleti per eventuali sedute individuali da concordare.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi