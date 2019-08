Questo pomeriggio presso il Palasport “E. Pentassuglia” si è svolto il media day della Happy Casa Brindisi, spazio dedicato ai media locali e nazionali per interagire e intervistare con i giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale della squadra biancoazzurra.

Televisioni, radio, testate giornalistiche, blog e siti specializzati: accanto ai nostri Media Partner – Canale 85, Antenna Sud, Ciccio Riccio – la risposta della stampa è stata significativa per cogliere le prime impressioni del team che affronterà la stagione sportiva 2019/2020.

Presente la dirigenza formata dal general manager Tullio Marino, dal direttore sportivo Simone Giofrè e dal team manager Francesco Caiulo.

“Sono fiducioso che questi ragazzi – afferma il GM – possano regalarci tante emozioni nel corso dell’annata. Abbiamo provato a tenere un gruppo e un’anima, dal team al roster allestito e consegnato a coach Vitucci. Sarà una stagione lunga e faticosa ma con questo entusiasmo e spirito di squadra potremo raggiungere i nostri obiettivi e toglierci diverse soddisfazioni come avvenuto nella scorsa magica stagione”.

Lo staff tecnico, capitanato da coach Frank Vitucci, si è reso disponibile ai microfoni dei mass media accorsi all’evento assieme gli assistenti allenatori Alberto Morea, Mattia Consoli e Antonio Lezzi e al preparatore fisico Marco Sist.

“La Champions League è un grande opportunità in primis per la squadra – commenta l’allenatore – ma anche per il club e il territorio. Disputare una competizione europea come la Champions dovrà darci quel quid di esperienza in più da trasmettere in campionato. Se sapremo trarre la giusta esperienza da questa manifestazione, i benefici saranno tangibili nel corso della stagione”.

La Happy Casa partirà nella giornata di domani a Lignano Sabbiadoro per partecipare al primo torneo di preseason. Venerdì 30 agosto alle ore 19:00 il primo match contro la Virtus Bologna valevole per la Lignano BH Cup 2019. Le altre partecipanti, Reyer Venezia e Apu Oww Udine, scenderanno in campo alle ore 21.15. Le finali 3/4° posto e 1/2° posto si disputeranno sabato 31 agosto alle ore 18:00 e 20:15.

