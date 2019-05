Si terrà giovedì 23 maggio, alle ore 18, presso l’Oratorio Parrocchiale di San Michele Salentino (Br), l’incontro con il Comando Carabinieri di San Vito dei Normanni, nella cui giurisdizione rientra, anche, il Comune di San Michele Salentino.

L’incontro, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo, è finalizzato ad informare i cittadini in merito alle strategie attuabili per prevenire i reati di maggiore allarme sociale.

Dopo i saluti del Sindaco Giovanni Allegrini e del Parroco don Tony Falcone, seguiranno gli interventi del Cap. Antonio Corvino (Comando Carabinieri San Vito dei Normanni), del Ten. Alberto Bruno (Comandante NORM San Vito dei Normanni) e del Mar.llo Pietro Sternativo (Comando Stazione San Michele Salentino).

Attraverso questo incontro, i Carabinieri intendono manifestare vicinanza alla popolazione, condividendo un percorso di legalità che, da un lato, vuole fornire preziosi spunti di riflessione ed utili consigli per la prevenzione dei furti in abitazione e truffe agli anziani, dall’altro vuole delineare quelle che sono le migliori forme di collaborazione ed interazione con le Forze dell’Ordine, nell’ottica di un percorso condiviso per la costruzione partecipata della sicurezza di un territorio.

“Sono molto contento di questa iniziativa – dichiara il Sindaco Giovanni Allegrini – perché è un’importante occasione per i cittadini di confrontarsi con l’Arma dei Carabinieri, ascoltare i preziosi consigli su come agire in casi di difficoltà e, sicuramente, migliorare il senso di fiducia verso l’istituzione. Invito, pertanto, tutti a partecipare. Ringrazio i Carabinieri a nome di tutta la Comunità per la disponibilità e perché, così, di rafforza quella preziosa collaborazione tra le Istituzioni e l’Arma per il e attento costante controllo del nostro territorio.”