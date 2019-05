Il ROCKINDAY 2019 si svolgerà l’8 agosto nella consueta e splendida cornice della Villa Comunale di San Vito dei N. (BR). Lo storico festival musicale, ormai giunto alla sua XIII edizione, stupisce offrendo in ESCLUSIVA estiva per la PUGLIA il concerto dei PUNKREAS.

I PUNKREAS sono stati fondati nel 1989 a Parabiago (MI), la formazione attuale è composta da Cippa (voce), Endriù (chitarra), Paletta (basso), Noyse (chitarra) e Gagno (batteria) e vengono considerati, a buon diritto, gruppo di spicco per il genere punk-rock.

In seguito all’uscita del nuovo ed attesissimo dodicesimo album “Inequilibrio Instabile” edito in tre versioni diverse (cd, vinile e un Box Deluxe con 3 EP e 4 bonus track), la band punk-rock per eccellenza sta per dare il via al “inequilibrio instabile tour” che attraverserà l’Italia in lungo e largo, l’appuntamento per la Puglia è proprio quello del ROCKINDAY 2019 di giovedì 8 agosto (unica data estiva in Puglia).

La band milanese si aggiungerà quindi al ricco parterre degli artisti che, nel corso delle passate edizioni, hanno calcato il palco del ROCKINDAY, tra gli altri citiamo: ZEN CIRCUS (2010), DIAFRAMMA di Federico Fiumani (2011), SICK TAMBURO (2012), GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO (2013), PAN DEL DIAVOLO (2014), POST CSI (ex CCCP e CSI), IL TEATRO DEGLI ORRORI (2016) FAST ANIMALS AND SLOW KIDS (2017).

Gli organizzatori del festival tengono a precisare che il ROCKINDAY vuole soprattutto essere uno spazio nel quale i musicisti emergenti possano esprimere il loro talento sfruttando l’occasione per farsi conoscere, una palestra nella quale “farsi le ossa” affiancando artisti più blasonati ed infatti, come da tradizione, anche la XIII edizione sarà aperta da tre band inedite e di stampo prettamente rock.

Con un pizzico di orgoglio lo staff ricorda che tra le band emergenti partite dal ROCKINDAY si annoverano ad esempio i Minimanimalist che oggi sono una realtà conclamata, protagonisti di tour sul tutto il territorio nazionale ed hanno una pregevole etichetta a supporto, i Mustache Prawn altra talentuosissima band scovata nel corso delle passate edizioni che è diventata, in breve tempo, un vero master nell’ambito dell’alternative rock italiano con la pubblicazioni di diversi album e la partecipazione a tour mondiali in Giappone e Canada, gli stessi componenti dei Mustache Prawn, nella pagina a loro dedicata su Wikipedia, definiscono il ROCKINDAY il loro trampolino di lancio.

Gli artisti interessati ad esibirsi nella serata dell’8 agosto al fianco dei PUNKREAS potranno candidarsi alle selezioni, entro il 2 giugno, seguendo le istruzioni del bando di concorso al seguente link: http://www.rockinday.com/bando-selezione-rockinday/

Il ROCKINDAY però non è solo tanta buona musica live, è un evento completo che offre agli ospiti punti di ristorazione, bar ed innumerevoli spazi dedicati a stand a tema musicale, stile, arte grafica oltre a stand a tema sociale. Per chi fosse interessato ad avere uno spazio espositivo può in qualsiasi momento contattare lo staff attraverso i seguenti canali:

INFO:

Mail: rockindaymp@gmail.com

Facebook: RockindayMP

Twitter e Instagram: Rockinday

Web site: www.rockinday.com

Non resta che segnare la data dell’8 agosto per partecipare all’evento rock live estivo più longevo e alternativo della scena salentina.

Tutte le informazioni sul prezzo d’ingresso e punti prevendita sono sulla pagina Facebook RockindayMP e sul sito www.rockinday.com