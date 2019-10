Alcune belle immagini della città di Brindisi. E’ questo l’omaggio che il fotografo brindisino Teo Iaia, responsabile ‘Immagine e comunicazione di Forza Italia’, intende recapitare alle compagnie crocieristiche che operano nel porto del capoluogo messapico. “E’ accaduto – spiega Iaia – che navigando nei siti web della Costa Crociere e della Msc, mi sia imbattuto nella sezione dei porti d’attracco, tra i quali compariva Brindisi ( https://www.costacrociere.it/porti/brindisi.html ; https://www.msccrociere.it/crociere/destinazioni/mediterraneo/italia/brindisi), descritta come ‘porta d’oriente’, città millenaria, crocevia di popoli e culture. Peccato, però – prosegue l’esponente azzurro – che ad accompagnare il testo non ci fossero le foto della città, ma immagini di altri luoghi. In un caso – spiega – una panoramica della collina di Ostuni con le sue case bianche affacciate sulla piana che porta al mare, nell’altro, è raffigurato uno scorcio del caratteristico lungomare di Otranto.

In entrambe le situazioni, posti suggestivi, ma che non rappresentano il nostro capoluogo. Brindisi è una città che ha molto da offrire – dice ancora Iaia- dal punto di vista paesaggistico e monumentale. Ha una storia antica che ha lasciato a noi le sue testimonianze ed abbiamo il dovere civico, non solo di apprezzarle e conservarle, ma anche di divulgarle. Per queste ragioni, ho deciso di scrivere alle società, grazie alle quali Brindisi beneficia di un importante flusso turistico, affinchè inseriscano nelle sezioni dedicate a Brindisi immagini dei luoghi della città che i visitatori potranno vedere dal vivo non appena sbarcati”.

“Brindisi e la fotografia sono le mia grandi passioni – conclude il fotografo – e mi sono permesso di inviare alcuni dei miei scatti del nostro splendido lungomare regina Margherita, rappresentando le Colonne terminali della Via Appia e il Monumento al Marinaio, i simboli che, più di tutti, parlano di Brindisi in tutto il mondo”.