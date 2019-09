A poche ore dall’accensione dell’impianto di illuminazione sulla Strada Pittachi, alcuni ignoti hanno voluto danneggiare l’opera rubando i cavi e facendo tornare nel buio l’intera zona.

Rabbia e costernazione nel Sindaco Riccardo Rossi: “Ieri sera eravamo qui ad inaugurare l’impianto, nella notte sono stati aperti quattro bozzetti e sono stati sfilati circa 25 metri di rame ed una parte dell’impianto è tornato fuori servizio. E’ grave, ma lo è ancora di più pensare che potrebbe essere un atto intimidatorio nei confronti dell’Amministrazione. Noi non ci facciamo intimidire, Brindisi è una città fatta da persone per bene ed insieme a questa parte di città dobbiamo isolare i delinquenti”.

Il vicesindaco Brigante, che ha la delega ai lavori pubblici, non usa mezze parole: “mi rendo conto che in città c’è qualcuno che vuole delle zone buie. Noi vogliamo accendere le luci, lo vogliamo fare in ogni angolo della nostra città per rendere la città normale. E non ci faremo intimidire da questi atti, sia che essi siano messaggi subdoli, sia che rappresentino semplici furti di rame”.