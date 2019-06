Il 14 e 15 giugno 2019, presso la sala conferenze dell’Autorità Portuale di Brindisi, si terrà la sesta edizione del congresso scientifico sulla chirurgia senologica oncologica e ricostruttiva dal titolo “Quality of care, quality of life – Breast Cancer Symposium, IV Memorial “Bernardo Scarano”.

Il simposio, organizzato dal Dr. Stefano Burlizzi, Direttore dell’unità operativa di Chirurgia Senologica dell’Ospedale Perrino di Brindisi, sarà un momento di confronto tra i rappresentanti di numerose Breast Unit nazionali, e occasione per definire lo stato dell’arte sulla qualità dei modelli organizzativi, dei trattamenti, delle tecnologie più attuali e sulla loro inevitabile ripercussione sulla qualità di vita delle pazienti.

Dedicato alla memoria di Bernardo Scarano, ex Direttore della Medicina Nucleare dell’Ospedale Perrino, il congresso è diventato un consueto appuntamento che in questi anni ha visto la partecipazione dei maggiori esponenti nazionali e internazionali della chirurgia senologica oncologica e ricostruttiva, affermandosi come uno dei più importanti eventi scientifici del settore nel panorama italiano. Ogni anno si svolge in concomitanza con la regata internazionale Brindisi-Corfù a voler creare simbolicamente una sinergia tra scienza e mare.

Ancora una volta verrà focalizzata l’attenzione sulle donne portatrici di mutazioni genetiche predisponenti ai tumori mammari ed ovarici, cui dedicare percorsi diagnostici e terapeutici sempre più innovativi e adeguati. Si discuterà anche di nuovi scenari e proposte atte a migliorare la sopravvivenza delle donne che si ammaleranno, nel rispetto del diritto alle cure di eccellenza, a prescindere dal territorio di residenza. A tale proposito si ascolterà la voce delle associazioni di pazienti in una sessione dedicata.

In occasione del congresso, a numero chiuso per un numero massimo di 100 partecipanti, sarà presentato il nuovo direttivo ANISC (Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi), insediatosi lo scorso gennaio. Le due giornate saranno introdotte dal presidente del congresso Stefano Burlizzi, con i saluti del Direttore Generale ASL BR Giuseppe Pasqualone e il Direttore AReSS Puglia Giovanni Gorgoni.

