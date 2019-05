Preziosi corredi ricamati, espressione della bellezza delle tradizioni del passato, saranno messi all’asta il prossimo sabato, 25 maggio, alle ore 17.00, nella Sala Grazia Balsamo dell’Istituto Salesiano di Brindisi, in Via Appia 195. Il ricavato dell’asta sarà interamente devoluto in beneficenza per sostenere le attività che i Salesiani di don Bosco svolgono per i giovani della nostra città.

Il meraviglioso corredo, appartenuto a Teodoro e Giovanna Errico e donato dai figli all’oratorio salesiano, è composto da eleganti e pregevoli tessuti: tovaglie, lenzuola, asciugamani, cuciti e ricamati con grazia, con tecniche raffinate. Tessuti che hanno una storia da raccontare e che porteranno, nell’abitazione di chi se li aggiudicherà all’asta, un tocco di ricercatezza.

I preziosi manufatti sono esposti, dallo scorso sabato, nella mostra “Il baule della nonna. Mostra artistica di corredi, pizzi e ricami di pregevole valore”. La mostra è allestita in Sala Grazia Balsamo presso l’Istituto Salesiano ed è aperta al pubblico, con accesso libero e gratuito, sino al 25 maggio, giorno dell’asta di beneficenza, dalle ore 17.30 alle 20.00.

L’ asta di beneficenza rientra tra le tante iniziative organizzate nell’ambito della Festa di Maria Ausiliatrice, che ricorrerà il prossimo 24 maggio. Il programma completo della festa, giunta alla sua XV edizione, è consultabile sulla pagina Facebook dell’Oratorio Centro Giovanile Salesiani Brindisi.

