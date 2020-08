La SSD Brindisi FC comunica la riconferma del colombiano, esterno di fascia Jaime Leon Merito. Trasferitosi in Italia, nel 2000 ad Acireale, entra nel giro della prima squadra in C2 come under. Da allora ha collezionato oltre 200 presenze tra i professionisti: Noto, Vittoria, Asti e Bellaria in serie D, Catanzaro, Gela, Barletta ed Arzanese in C2, Latina, Pergocrema ed Acireale in (C1). Fa parte della rosa del Brindisi dal dicembre 2017, e in due stagioni ha contribuito alla vittoria di due campionati.

Comunicato stampa SSD Brindisi FC