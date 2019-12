La SSD Brindisi Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eugenio Nardelli.

Difensore centrale di ruolo, Nardelli è nato a Napoli l’8 aprile 2001 ed è cresciuto nel Settore Giovanile della Damiano Promotion. Il calciatore ha militato nelle giovanili di Teramo, Spezia, Juve Stabia e Virtus Entella, nella quale ha collezionato dieci presenze con la formazione Berretti riuscendo a debuttare in Prima Squadra nella scorsa stagione in una gara di Coppa Italia Serie C.

All’inizio della corrente stagione sportiva, Nardelli ha vestito la maglia dell’ACR Messina nel girone I di Serie D.

La società biancazzurra ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive, anche, di Domenico Cuomo. Nato a Napoli il 4 gennaio 1999, Cuomo è un attaccante cresciuto nel Settore Giovanile della Sampdoria; successivamente ha giocato nella Primavera della Spal con la quale ha disputato il Torneo di Viareggio segnando una rete; nella stagione 2018/19 ha vestito le maglie di Vis Pesaro e Bisceglie mentre nella corrente stagione sportiva Cuomo ha militato nel San Tommaso nel quale ha collezionato otto presenze.

La SSD Brindisi Football Club comunica che, a seguito di accordi intercorsi con l’US Città di Fasano, l’incontro di calcio Brindisi-Fasano, in programma domenica 22 dicembre 2019 – gara valevole per la diciassettesima giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20 -, si disputerà alle ore 15:00 presso lo stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi.