Entra nel vivo la campagna di sensibilizzazione “Scuole plastic free” ideata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi per fronteggiare l’emergenza ambientale mondiale e contribuire a diffondere stili di vita più sostenibili, unendo gli studenti di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

L’idea nasce dalla volontà di compiere tutti insieme delle azioni concrete rivolte a cambiare piccole ma significative abitudini quotidiane per ridurre il consumo di plastica monouso, uno dei rifiuti più inquinanti e impattanti per l’ambiente terrestre e marino.

Un videomessaggio, una locandina e tre challenge, sono gli strumenti creati e utilizzati dai ragazzi per informare i compagni e invitarli a intraprendere degli stili di vita sostenibili. Una sfida che, nei mesi di febbraio e marzo 2020, porta nelle scuole un fitto calendario di incontri con gli “eco-custodi”. Sono gli stessi studenti – e non degli esperti esterni – a presentare la campagna, informare e coinvolgere attivamente le classi nel corso di brevi incontri monotematici.

Ad oggi, l’iniziativa “Scuole plastic free” vede coinvolti circa trenta plessi scolastici oltre quattromila alunni, circa mille “eco-custodi”, trenta insegnanti referenti della città e cinque facilitatori della Coop. Amani.

L’idea della campagna “Scuole plastic free” nasce nell’ambito del percorso educativo del “Villaggio dell’Ecosostenibilità” del CCR, gruppo di lavoro impegnato in azioni di cittadinanza attiva rivolte a costruire un futuro più sostenibile partendo da un impegno nel presente. Dopo una attenta osservazione della realtà locale e globale, dello stato in cui versa l’ambiente, delle prospettive di vita future, tutti i ragazzi e le ragazze del CCR hanno deciso di farsi promotori di un cambiamento positivo insieme ai propri compagni.

Ispirati dalla frase “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”, oggi lanciano una sfida importante, nell’ottica di compiere un grande passo per preservare il proprio diritto a vivere in un mondo sano, sicuro e in grado di offrire prospettive di crescita sostenibili a tutti i ragazzi e ragazze.

Nel corso degli appuntamenti in programma nelle scuole, sono coinvolti anche gli alunni della classe IV A ES del Liceo “E. Palumbo” di Brindisi. Gli studenti, impegnati in un percorso di alternanza scuola lavoro sperimentale “Get Up”, nel progetto “Scuola plastic free”, hanno ideato e promosso la diffusione di una campagna informativa e di borracce in alluminio all’interno del proprio istituto scolastico, al fine di contribuire a ridurre il consumo di plastica monouso, partendo dalla propria quotidianità.

Gli incontri in programma sono promossi dal Comune di Brindisi – Presidenza del Consiglio e Assessorato Politiche sociali, in collaborazione con la Cooperativa sociale “Amani”, l’Ambito Brindisi-San Vito dei Normanni e il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

