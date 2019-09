L’Amministrazione Comunale ha stanziato il contributo per la Festa Patronale 2019 impegnando la somma massima di 60 mila euro. L’entità del contributo, che sarà riconosciuto dopo la presentazione della rendicontazione, sarà ridotta in misura corrispondente alle risorse che il Comitato riuscirà ad acquisire da altri enti pubblici o privati. L’effettiva erogazione avverrà, comunque, nella misura in cui le somme rendicontate supereranno il vaglio tecnico e contabile dei competenti Uffici.

“La Festa Patronale rappresenta l’evento più importante per la Città – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – crediamo fortemente nella capacità di questa ricorrenza di creare sviluppo e beneficio per l’intero territorio. Per questa ragione abbiamo voluto investire sulla festa, destinando un contributo pubblico importante, che rimane tuttavia ampiamente più basso rispetto alle somme destinate da altri comuni in eventi, che consentirà di mantenere un elevatissimo standard qualitativo. L’obiettivo di lungo periodo è quello di rendere Francavilla una città sempre più attrattiva e di puntare su un turismo settembrino di qualità. Tornando al contributo mi preme sottolineare – conclude il Sindaco – che 60 mila euro rappresentano la somma massima erogabile. Il contributo, a fronte della rendicontazione del comitato, potrà essere concesso in misura minore.”

La Festa patronale del 2019 si caratterizza per l’enorme ricchezza ed eterogeneità degli appuntamenti in programma che abbracciano tradizione e puro intrattenimento.

“La Madonna della Fontana è il momento identitario per antonomasia dei francavillesi – dichiara l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – investire nella festa significa credere nella nostra comunità e nelle sue potenzialità. Sono certa che i nostri sforzi nel lungo periodo pagheranno e renderanno il Settembre Francavillese sempre più attrattivo e volano di crescita per il territorio”.

L’evento conclusivo della Festa Patronale del 2019 sarà il concerto dell’artista Luca Carboni, accreditato come uno dei più importanti cantautori nel panorama musicale italiano e non solo.