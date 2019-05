Con Delibera di Consiglio Comunale N° 91 del 17.12.2010, è stata istituita la “Giornata della Legalità” cittadina che ogni anno ricorre il 29 Maggio. È un appuntamento atteso dalla comunità.

Anche quest’anno l’evento è sentito e partecipato da tutte le rappresentanze del territorio, in particolare scuole, associazioni, cooperative, singoli cittadini e da quanti si adoperano con progetti e iniziative per la diffusione della cultura della legalità.

Su confermato interesse del Commissario Straordinario, dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria, di salvaguardare l’importante evento, l’Ufficio Percorsi di Legalità ha costruito e condiviso la programmazione dell’iniziativa con tutte le scuole del territorio e con diverse associazioni, cooperative sociali e parrocchie.

Il risultato di tale concertazione rinnova lo stesso evento, raccogliendo varie iniziative di particolare spessore culturale, sociale ed educativo, frutto delle diverse e distinte programmazioni sul tema che ha definito un cartellone eventi propedeutico alla stessa giornata cittadina.

Ulteriore novità per l’edizione 2019 è rappresentata dall’unanime e condivisa scelta di ritrovarsi come comunità cittadina presso la Masseria Didattica Canali che emblematicamente rappresenta per Mesagne, la capacità di riscatto permanente, di un intero territorio

La 7^ edizione della giornata della Legalità, intitolata significativamente “La Legalità è come l’aria”, avrà il seguente programma articolato:

7° Giornata Cittadina della Legalità – 29 Maggio 2019

“La Legalità è come l’aria”

Programmi

….in attesa della festa cittadina del 29 maggio:

– 14 Maggio 2019 – dalle ore 18,30 – c/o Piazza IV Novembre – Nell’ambito del progetto “Legalità e Costituzione” le insegnanti della classe 5° A del plesso P. Borsellino (1° Circolo Didattico), in collaborazione con l’Avv. Matteo Maci (esperto del progetto curriculare ed ex-tracurriculare di “Cittadinanza e legalità”) e il supporto del “Concerto Bandistico Fasa-no/Leo”, propongono l’evento “QR CO…stituzione”. Durante l’evento verranno scoperte le 12 targhette recanti, ciascuna, un QR Code e i primi 12 articoli della Costituzione.

– 17 Maggio 2019 – dalle ore 8,30 alle ore 13,30 – c/o Auditorium Castello comunale – Cerimonia di premiazione della classe 5° D del plesso della scuola primaria “Giovanni XXIII”, relativa al concorso “Vorrei una legge che…”, promosso dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Per l’occasione è prevista la presenza di una delegazione del Senato Italiano.

– 20 Maggio alle ore 19,30 – c/o la Chiesa Matrice Il Presidio di Libera Mesagne invita la cittadinanza alla presentazione del libro “Melissa…perché?” di Mimmo Tardio.

– 20 e 22 Maggio 2019 – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 –c/o la scuola media “Materdona/Moro”, gli studenti in collaborazione con lo SPRAR Mesagne incontrano:

● La Guardia di Finanza. Incontro informativo sull’attività dell’Arma nel contrasto alla mafia e al traffico delle sostanze stupefacenti . É prevista una dimostrazione delle unità cinofile;

● Il SERT. Incontro/dialogo con il Dott. Marco Totano (psicologo) sul tema: “Diventare grandi: una corsa a ostacoli? Adolescenti e dipendenze”.

– 22 Maggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00 c/o Asilo Nido Comunale “V. Cavaliere”, la Coop. “Cresciamo Insieme” presenta: “GIOCARE la strada, per condividere diritti e regole del gioco”. Giochi di strada per riappropriarsi degli spazi urbani e per promuovere il rispetto delle regole e della condivisione,

– 28 Maggio dalle ore 17,30– c/o Masseria Canali lo SPI- CGIL in collaborazione con Libera Terra Puglia e gli studenti del biennio del Liceo Scientifico dell’Istituto Superiore Epifanio Ferdinando presentano: “Mi cibo di mani libere”- Incontro/dibattito sui temi del diritto al cibo e delle scelte etiche nella sua produzione.

29 Maggio “Festa Cittadina della Legalità”:

Corteo cittadino

Mattina ore 9,00 – Corteo cittadino con tutte le rappresentanze istituzionali, sociali, educative, culturali, religiose, politiche e forze dell’ordine del territorio.

Partenza da Piazza Garibaldi, Via Federico II Svevo, Via Brindisi, con accompagnamento del “Gruppo bandistico Fasano-Leo”.

Arrivo in Villa Comunale (breve saluto delle autorità).

“Pomeriggio in festa a Masseria Canali”

Dalle ore 17,00:

o Laboratorio di costruzione degli aquiloni curato dalla Coop. Rinascita, l’Associazione “Eterogenea” e i ragazzi dello SPRAR;

o Attività ludico e di animazione a cura del gruppo AGESCI Mesagne 1;

o Attività ludico e di animazione a cura dell’Associazione “La Manovella”;

o Esibizione del coro degli alunni del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII”.

Dalle ore 18,30:

o Laboratorio delle parole gentili e proiezione di slide su “Una Costituzione da favola” a cura delle classi terze del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII”;

o Visione del cortometraggio “Adotta un giusto” curato dalla classe 3C della scuola media Materdona-Moro di Mesagne;

o Visione del cortometraggio “Marcella torna a casa” a cura del Presidio Libera Mesagne e degli Studenti dell’Istituto Superiore “Epifanio Ferdinando”.

“Festa sull’aia” c/o Masseria Canali.

Dalle ore 21,00

Spettacolo musicale e animazione a cura della associazione “La Manovella” e della “Coop. Terre di Puglia – Libera Terra” e altre associazioni di promozione sociale del territorio, con degustazione dei prodotti di “Libera Terra”.