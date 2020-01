RIQUALIFICAZIONE CALVARIO

Ho il piacere di informare la cittadinanza che in questi giorni ho presentato, insieme alla mia squadra, un progetto per la riqualificazione della scalinata del Calvario, grazie anche alla collaborazione dell’ingegner Leuzzi e degli uffici preposti.

Come Sindaco di Villa Castelli sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti con il mio gruppo, con l’obiettivo di ottemperare al programma che abbiamo presentato durante la campagna elettorale, perché solo con la piena collaborazione di tutti, si possono raggiungere risultati positivi per la città. Il Calvario è da sempre luogo di culto al quale tutti noi siamo legati e gli interventi che saranno messi in atto, potranno restituire bellezza e decoro a questo luogo molto importante e che porta con sé tradizioni antiche e riti religiosi che si ripetono di anno in anno.

Anche l’entrata della città riacquisterà dignità con questo intervento, grazie ai lavori che stanno interessando la rotatoria e l’accesso alla gravina. Si tratta nello specifico di due finanziamenti pari a 85 mila euro e 50 mila euro che il Gal mette a disposizione.

Lavorare costantemente per portare Villa Castelli allo splendore che merita è l’obiettivo che ci siamo prefissati quando ci siamo proposti alla guida della città ed è l’impegno che mettiamo ogni giorno che ci consentirà di realizzarlo.

Sindaco di Villa Castelli