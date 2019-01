Consiglio comunale aperto a tutti grazie alla diretta streaming. È la proposta presentata al Presidente del Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico Aldo Garofalo.

È stata presentata, nella giornata di ieri 8 gennaio 2019, una mozione consiliare avente come oggetto la ripresa audio video e diffusione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico.

Firmatari della suddetta mozione, i Consiglieri di opposizione Selena Nobile Portavoce del “MoVimento 5 Stelle”, Alessandra Cursi e Valentina Carella per la lista “È ora! Uniti”, Salvatore Mariano e Piero Solazzo per la lista” Per San Pietro”.

Nella mozione si fa notare come, tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione,così come indicato anche dallo Statuto Comunale, vi siano la partecipazione, la trasparenza e il miglioramento del rapporto tra cittadini e Amministrazione Comunale.

La partecipazione dei cittadini porta allo sviluppo culturale e sociale di una comunità e le Istituzione dovrebbero incentivarla e garantirla con tutti i mezzi a disposizione.

Ormai, molti Comuni hanno adottato lo streaming, essendo uno strumento di utilità sociale a basso costo che favorisce la trasparenza, la partecipazione e la condivisione all’attività politica, economica e sociale del paese.

La Consigliera del M5S Selena Nobile, all’inizio del mese di Dicembre, ha anche protocollato una bozza di regolamento, redatta, tenendo conto anche degli altri regolamenti adottati in comuni che utilizzano lo streaming, assieme al meet-up locale.

Con l’auspicio che il Presidente del Consiglio inserisca, la suddetta mozione, nei punti all’ordine del giorno dell prossimo Consiglio, e confidando che anche la maggioranza possa aderire ad una iniziativa volta a diffondere i lavori del Consiglio a tutta la cittadinanza.