Far conoscere meglio San Lorenzo ai brindisini: questo è stato il senso delle “Settimane Laurenziane” programmate nelle varie parrocchie della Città, in occasione del IV centenario della Nascita al cielo di S.Lorenzo da Brindisi (1619 – 2019). L’avvio è avvenuto nella parrocchia SS.Addolorata (La Pietà) in Brindisi, all’inizio del mese di febbraio. La reliquia autentica (una vertebra), custodita abitualmente nel santuario di S.Maria degli Angeli, è stata portata dal vicario generale Mons. Fabio Ciollaro, che a nome dell’arcivescovo ha presieduto la celebrazione di apertura.

La conclusione dell’Anno Laurenziano coincide con la Festa Parrocchiale di San Lorenzo nella parrocchia intitolata proprio al santo brindisino nel quartiere Sant’Elia.

Nella serata di Giovedì 26 settembre Mons. Fabio Ciollaro ha portato in parrocchia la Reliquia del “Cuore” di San Lorenzo, che la Comunità parrocchiale custodirà in questi giorni. Una calorosa accoglienza è stata riservata alla Reliquia dai bambini del catechismo che, allo sventolio delle bandierine, hanno intonato l’inno a San Lorenzo.

Nel Quarto Centenario della Nascita al Cielo di San Lorenzo da Brindisi (1619-2019) – spiega il parroco don Paolo Zofra – accoglieremo per alcuni giorni la Reliquia autentica del Suo Cuore e vivremo la Festa Laurenziana nella Missione Giovani Diocesana con tre obiettivi: conoscere la figura di questo Santo brindisino, invocare la sua preghiera di intercessione per la nostra città e, sul suo esempio, uscire e portare il Vangelo con iniziative di evangelizzazione.

Quest’anno la Festa si svolgerà Domenica 29 Settembre, preceduta da tre giorni di preparazione secondo il seguente programma:

VENERDI 27 SETTEMBRE: alle ore 18,00 S. Rosario e alle ore 18,30 Santa Messa presieduta da Padre Michele Carriero, o.f.m., Parroco de “La Pietà” di Brindisi.

SABATO 28 SETTEMBRE: alle ore 18,00 S. Rosario e alle ore 18,30 S. Messa presieduta da S. E. Mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni con la presenza degli ammalati e volontari dell’UNITALSI – Sottosezione di Brindisi

DOMENICA 29 SETTEMBRE, giorno della FESTA DI SAN LORENZO DA BRINDISI saranno celebrate al mattino le Sante Messe alle ore 8,30 e alle 10,30. Al termine delle Celebrazioni mattutine il Parroco benedirà le auto consegnando ai presenti una vetrofania di San Lorenzo da esporre nelle macchine.

Alle ore 18,30 la S. Messa solenne presieduta da don Gerardo Rauseo, Padre spirituale del Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta e a seguire la Processione per alcune strade del quartiere: Viale Caravaggio, Viale L. da Vinci, Via Gola, Via Viani, Viale Caravaggio , Via Mantegna, Piazza Boldini, Via Boldini, Viale Caravaggio, Chiesa.

La processione sarà animata dalla Banda giovanile “Città di Mesagne”.

Insieme al forte programma spirituale la sera del 29 settembre ci sarà alle ore 20,30 lo Spettacolo musicale a cura de I LADRI DI NOTE.

Momento di grande carità e solidarietà sarà la Donazione del sangue a cura della FRATRES SAN LORENZO che avverrà nella mattinata di Domenica 29 settembre dalle ore 8 alle ore 12 nel piazzale della chiesa con la presenza dell’Autoemoteca del Centro Trasfusionale di Brindisi.