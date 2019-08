La SSD Brindisi Football Club comunica in data odierna di aver affidato l’incarico di Fisioterapista al T.d.R. Luigi Quintavalle per la Stagione Sportiva 2019/20.

Per il dott. Quintavalle si tratta di un gradito ritorno avendo già collaborato in passato con il Brindisi FC e altra realtà regionali. Quintavalle, stimato professionista dall’esperienza trentennale, esercita attualmente l’attività di Fisioterapista presso il Centro Medico Polispecialistico Devicienti (sito in Via Brindisi a Mesagne).

La SSD Brindisi Football Club, con l’auspicio di una proficua collaborazione, augura un sereno lavoro al dott. Quintavalle e a tutto lo staff medico biancazzurro.

Ufficio Stampa e Comunicazione SSD Brindisi Football Club