Max Mollica e Dino SuperDee Gemmano, sin dai tempi di Se Posse Passo (Brindisi Bedda Brindisi Mia) in realtà non si sono mai fermati.

Speakers radiofonici in diverse realtà italiane, produzioni musicali, Disc Jockeys nelle tante discoteche italiane e nella loro amata Grecia dove negli anni Novanta sono stati un punto di riferimento.

Amici da sempre, hanno creato un marchio che li ha sempre contraddistinti, soprattutto nel creare e anticipare stili musicali e programmi, il divertente “Tanto Non Si Vede” in onda su Radio Luna con la partecipazione del loro caro amico Massimo Galantucci ne è un esempio.

In questi ultimi mesi, in tempi di pandemia ed isolamento, il duo (con la complicità proprio di Massimo Galantucci e Magilla Spettacoli) ha creato un progetto radiofonico denominato SPAZI distribuito capillarmente in molte radio Italiane dove si risalta la musica emergente in collaborazione con diverse Etichette discografiche ed edizioni musicali.

E non contenti hanno prodotto anche nuovi brani.

Il 29 maggio è uscito “KAPOKA” e il 30 maggio “Cupa Conca”.

Il primo è una specie di riflessione e monito sulla situazione del nostro paese durante la restrizione pandemica e il secondo è un tributo a “Rino” personaggio brindisino famoso per i suoi sciogli lingua.

Entrambi i brani sono attualmente su tutti i digital store.

KAPOKA (su YouTube all’indirizzo https://youtu.be/ofi3CX1cF3w) partecipa ad un importante contest radiofonico insieme a numerosi artisti emergenti.

È possibile dare la propria preferenza all’indirizzo http://fm7va.altervista.org/squarenmn

cliccando sulla stellina gialla vicina al titolo del brano.