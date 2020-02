Offida-Mesagne 0-3 (15-25, 27-29, 14-25)

Note: muri 7-10, battute sbagliate 8-5, ace 6-4, errori 21-19. Arbitri: Sagrini e Fabbri di Pescara.

Offida: Zamponi 7, Napolitano 7, Sabbatini, Morgia 13, Tardini libero, Angelis 4, Citeroni 3, Mercanti, Spinozzi, Capriotti 1. All. Fusco.

Mesagne: Di Bert 3, Armonia 17, Cristofaro 10, Leone 12, Iacca 5, Pichierri 13, Della Rocca libero, Malerba, Lapenna, Albanese, De Paola, Rosato. All. Giunta, Ass. Mariano.

Grande prestazione della Cantine Paolo Leo Antoniolli Mesagne che, in trasferta sul difficile campo dell’Offida, per la sedicesima giornata del campionato nazionale di serie B2 femminile riesce a portare a casa altri 3 punti fondamentali nella lotta ai playoff.

Coach Giunta schiera la formazione tipo, con Di Bert al palleggio, Armonia opposta, Cristofaro e Leone laterali, Iacca e Pichierri centrali, Della Rocca libero. In panchina Malerba, Lapenna, Albanese, De Paola e Rosato.

Le gialloblu partono subito forte, accumulando un vantaggio di tre lunghezze (1-4) che consente loro di gestire in scioltezza le prime fasi dell’incontro. A metà del primo parziale il divario aumenta: le ragazze di coach Giunta mettono in mostra un’ottima pallavolo e le padrone di casa sono impossibilitate a reagire. Sul 12-19 la panchina marchigiana prova a rimettere in corsa le proprie atlete, ma il tentativo non sortisce gli effetti sperati. Senza alcun affanno e in maniera pienamente meritata il Mesagne chiude il primo gioco sul 15-25.

Anche l’inizio del secondo set è appannaggio delle messapiche, che spingono forte portandosi avanti nel punteggio fin dai primi scambi. A metà del parziale, tuttavia, Offida riesce a rientrare sul 12-12, portandosi anche avanti fino alla possibile palla set del 24-23. Nel momento di massima difficoltà, invece, il Mesagne tira fuori le unghie graffiando le avversarie fino al 27-29 che vale il primo punto di giornata dopo una lunga serie di vantaggi.

Il terzo parziale si mantiene in equilibrio solo nelle primissime fasi, dopo le quali le ragazze di coach Giunta mettono la freccia chiudendo set ed incontro sul 14-25, grazie anche ad un mostruoso break finale di 0-6 che evidenzia il potenziale di questa formazione, sempre più proiettata in zona playoff e sempre a sole due lunghezze dal Castellamare capolista.

“Abbiamo offerto una bellissima prestazione, una prova di forza, giocando anche una buonissima pallavolo in casa di una formazione molto ostica che aveva ben figurato contro il Castellammare. La gara non è mai stata in discussione, a parte chiaramente nel secondo parziale nel quale, tuttavia, abbiamo avuto la lucidità di mettere a terra l’ultima palla dimostrando una grande forza mentale. Sono contentissimo perché le ragazze stanno svolgendo un grande lavoro e tutto l’impegno che viene profuso in palestra durante la settimana diventa evidente, partita dopo partita, anche in campo”. Con queste parole coach Giunta saluta la vittoria di Offida, giunta al termine di una gara dominata per quasi tutta la sua durata. Una grande prestazione di squadra, come è stata definita dal tecnico mesagnese, nella quale ci permettiamo di segnalare Armonia, sempre presente al di là dei 17 punti che la dipingono come top scorer di giornata.

MAURO POCI