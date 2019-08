Il Milan Club Brindisi riaccende i motori e riparte in vista della stagione 2019/2020. Questo giovedì (8 agosto), a partire dalle ore 20, il sodalizio rossonero darà il via alla campagna di tesseramenti con una festa che si svolgerà presso la Locanda San Lorenzo, splendida struttura immersa nella natura che si trova sulla strada per Palmarini, nelle campagne del rione Sant’Elia (superando l’impianto sportivo Cedas Avio, la seconda svolta a sinistra).

Nel corso della serata, arricchita dalla presenza del giornalista Alessandro Jacobone, volto noto fra i sostenitori del diavolo, e di un importante esponente del tifo organizzato della Curva Sud, verranno illustrati i programmi e le iniziative in vista del prossimo campionato.

L’ambizioso obiettivo dei soci fondatori è quello di crescere ulteriormente, allargando il proprio bacino. Costituito nell’estate 2018, in uno dei momenti più bui della recente storia del Milan, il club nel suo primo anno di vita ha tesserato circa 400 tifosi.

“Grazie al preziosissimo supporto fornito dall’Associazione Italiana Milan Club, alla quale rinnoviamo l’affiliazione – dichiara il presidente del Milan Club Brindisi, Gianfranco Scarpa – abbiamo organizzato dieci trasferte in pullman, oltre ad altre trasferte con mezzi privati, sia in casa che in trasferta. La nostra sede situata in via Numa Pompilio 54/56, sempre gremita in occasione di ogni partita, è diventata un punto ritrovo dei milanisti del territorio. Siamo sicuri che lo sarà anche in questa stagione”. Questi per il club sono giorni di grande fermento, fra l’organizzazione sia dell’evento dell’8 agosto che delle prime trasferte.

“Invitiamo gli amici rossoneri di tutta la provincia – conclude Scarpa – a partecipare alla nostra festa per trascorrere una bella serata all’insegna del divertimento e della condivisione di una passione. Inoltre sarà possibile prenotare la trasferta per il derby del 21/22 settembre (riservata esclusivamente ai tesserati), per la quale stiamo già ricevendo numerose richieste. Anche quest’anno, insomma, siamo pronti a seguire ovunque il nostro Milan, carichi di passione e di entusiasmo”.

Comunicato del Milan Club Brindisi