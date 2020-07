Grande soddisfazione per la famiglia Leobilla di Carovigno, titolari dell’azienda agricola biologica Pietrasanta di Carovigno, dopo aver visto sugli scaffali del gruppo dei supermercati biologici “NaturaSì” le ceste di Pomodoro Fiaschetto biologico di Torre Guaceto Slow Food.

Il gruppo “NaturaSì” continua a guidare la crescita del settore bio, è il marchio leader in Italia nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e prosegue inarrestabile la sua espansione selezionando ogni giorno nuovi prodotti in tutta Italia.

In virtù di ciò, “NaturaSì” si avvale della collaborazione di circa 300 aziende agricole (tra cui l’azienda agricola Pietrasanta di Carovigno) sparse per tutta la penisola, che le forniscono una gamma completa di prodotti freschi (frutta, verdura e latticini) e un’ampia scelta di vini tipici e birre artigianali. Dunque è facile comprendere come per la catena il processo di individuazione dei fornitori abbia una rilevanza strategica. Privilegiando le aziende in grado di fornire prodotti a filiera corta, in particolar modo per la categoria ortofrutta, NaturaSì vuole garantire alla propria clientela il massimo grado di freschezza e stagionalità.

Il Pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto Biologico conquista il riconoscimento presidio Slow Food nel 2008, e nello specifico quello prodotto all’interno della Riserva Naturale di Torre Guaceto dall’Azienda Agricola Pietrasanta, ottiene il riconoscimento nell’estate 2017, per la varietà autoctona, le buone pratiche agronomiche dell’azienda, le tecniche ecosostenibili ed il valore paesaggistico ed ambientale.

Il nostro Pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto è divenuto biologico nell’estate 2018 e rappresenta una cultivar storica del territorio di Carovigno, a ridosso della costa pugliese adriatica, precisamente nella Riserva di Torre Guaceto, è un prodotto ricercato nel suo genere ed è tipico del territorio brindisino, dove una straordinaria varietà di ecosistemi protetti tra cui la riserva marina, il litorale, la zona umida, la macchia mediterranea e le zone agricole, rendono questo prodotto ricco di caratteristiche straordinarie!

Il Pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto si presenta di colore rosso intenso con sapore molto dolce, la polpa è corposa e consistente, la buccia è molto sottile; queste caratteristiche sono conferite al prodotto dalla particolare composizione del terreno, dall’acqua di irrigazione, (pozzi di superficie lungo il litorale che danno acqua ricca di sali) e dal clima fantastico della nostra amata Puglia.

Il Pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto dell’Azienda Agricola Pietrasanta è il risultato della passione di famiglia per questo frutto Pugliese, che controlla tutta la filiera produttiva: dalla selezione dei pomodori più rossi e maturi in campo fino alla loro raccolta.