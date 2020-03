Il BRINDISI PERFORMING ARTS non si arrende al CoronaVirus e, ispirato dalla creatività della gente in quarantena, apre una “call” dal titolo IL PROTAGONISTA SEI TU rivolta a tutta la gente in casa che è invitata a inviare i loro video mentre “danzano” nelle proprie abitazioni.

Non bisogna essere necessariamente un danzatore professionista o un film maker affermato, quindi col proprio cellulare, scatenare la propria fantasia, il proprio talento, la propria creatività, la voglia di divertirsi e di non arrendersi. Le danze possono essere delle improvvisazioni o a tema. I video selezionati saranno proiettati nella prima edizione del “Brindisi Dance Film Festival” che si svolgerà, terminata l’emergenza sanitaria, a Brindisi e saranno protagonisti, per una sera, assieme ai più affermati coreografi e registi internazionali di video danza. Per partecipare alla selezione occorrerà condividere il proprio video, della durata massima di due minuti, nella pagina Facebook del Brindisi Performing Arts Festival

https://www.facebook.com/brindisiperformingarts/?modal=admin_todo_tour

profilo Instagram https://www.instagram.com/brindisiperformingarts/

o attraverso Whatsapp al numero 3478172498.

IL BRINDISI DANCE FILM FESTIVAL è un festival di video danza con tematiche sociali che presenterà film danza di filmaker e coreografi internazionali. E’ organizzato dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano. Tre saranno le sezioni del festival curate in collaborazione con Valentina Moar, direttrice artistica di Dance On Screen Film Festival – Graz (Austria); Ariadne Mikou ed Elisa Frasson del [SET.mefree] Dance and Movement on Screen e Vito Alfarano.

Link video alla call: https://www.facebook.com/brindisiperformingarts/videos/290198915283230/

#iorestoacasa #brindisiperformingarts #brindisidancefilmfestival