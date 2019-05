Ci sarà anche un pugile brindisino della Boxe Iaia tra gli atleti provenienti da ogni parte dello stivale che prenderanno parte al Torneo Pugilistico dei Campionati Nazionali Universitari in programma in Abruzzo a L’Aquila il 17 e 19 maggio 2019.

Si tratta di Riccardo Gallo, pugile classe ’92 per 69 Kg di peso che gareggerà sotto i colori della Associazione Sportiva del Maestro Carmine Iaia, suo allenatore personale, con il quale ha eseguito la preparazione atletica nella palestra brindisina nei pressi di Piazza Mercato e che lo affiancherà nella trasferta aquilana.

Il Torneo Pugilistico del capoluogo abruzzese, organizzato dalla FPI – Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con il C.U.S.I. Centro Universitario Sportivo Italiano, rappresenta, nella sua totalità la più importante iniziativa nazionale nell’ambito dello sport universitario, massima espressione del movimento sportivo universitario agonistico.

Terminato l’impegno dei campionati universitari Riccardo Gallo parteciperà a Giugno al Guanto D’Oro e a dicembre i Campionati Assoluti per poi nel 2020 passare tra i professionisti.

Una ulteriore soddisfazione per il maestro Carmine Iaia che ha in serbo a breve, proprio per la città di Brindisi, un appuntamento sportivo di rilievo la cui organizzazione è stata affidata proprio alla Boxe Iaia.