Il Rione Lama di Oria recupera un’importante pezzo della sua storia e propone la XXXII edizione de “La Pedalata”, ciclopasseggiata che si terrà domenica 9 giugno 2019.

L’iniziativa si svolgerà nel corso della mattinata e assieme al percorso in bicicletta, vedrà un momento di educazione stradale e la benedizione dei partecipanti; nello specifico, il programma prevede:

dalle ore 8.00 alle ore 9.00: iscrizione, accreditamento e consegna sacca gadget; ore 9.15: pillole di Educazione stradale; ore 9.30: foto di gruppo con tutti i partecipanti; ore 9.45: benedizione dei partecipanti e partenza; ore 11.30: arrivo; ore 12.00: premiazioni.

Quest’anno “La Pedalata” si snoderà per un tragitto sia urbano che extraurbano; si percorrerà infatti il seguente itinerario: piazza Lama, via Giacinto d’Oria, piazza Shabbatai Donnolo, via Francesco Milizia, piazza Manfredi, piazza Lorch, via Mario Pagano, via Trento, via Tommaso Martini, viale delle Rimembranze, contrada Terra di Marina, contrada Guastaferri, viale delle Rimembranze, via Tripoli, via Latiano, via Virgilio, via Spirito Santo, via Eduardo De Filippo, viale Regina Margherita, piazzale antistante la Stazione ferroviaria, viale Regina Margherita, via Latiano e conclusione in piazza Lama. Lungo il percorso sarà trasmessa “Radio Pedalata Live”, diretta social de “La Pedalata”.

Saranno conferiti premi ai partecipanti ritenuti vincitori nelle seguenti categorie: bicicletta tecnicamente più elaborata, bicicletta meglio addobbata, istituto scolastico con più partecipanti, gruppo scolastico a tema, associazione o gruppo più numeroso, famiglia più numerosa (con stato di famiglia), concorrente più anziano, concorrente più giovane, concorrente proveniente dal comune più lontano; sarà inoltre conferito il premio “Emma Stasi” al concorrente con il costume più bizzarro e fantasioso.

Sarà possibile iscriversi a “La Pedalata” da lunedì 13 maggio presso Alfa copisteria (piazza Manfredi) fino giorno stesso dell’evento presso la segreteria all’uopo allestita. La quota di partecipazione prevista per i soci del Rione Lama è di € 4,00 per i maggiorenni e di € 2,00 per i minorenni; per coloro che non sono soci del Rione Lama la quota è di € 5,00 per i maggiorenni e di € 3,00 per i minorenni. All’atto dell’iscrizione verrà consegnato a ciascun concorrente il numero identificativo della bicicletta. Nella settimana precedente “La Pedalata” ciascun partecipante riceverà una sacca con bottiglietta d’acqua, portachiavi e adesivo personalizzati, acquisendo il diritto di partecipare all’estrazione di una bicicletta offerta dalla famiglia Stasi in ricordo della compianta Emma.

Importante inoltre, nell’edizione di quest’anno, è il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini che dovranno rappresentare sulle proprie biciclette il tema per il 2019 “Ambiente: ecologia e natura” nei modi preferiti e più significativi.

Il logo de “La Pedalata”, che accompagna la promozione dell’evento, è stato ideato dalla docente Consiglia Spina e “innovato” da Fabiana Candida, entrambe oritane.

In caso di maltempo, l'iniziativa è rinviata al pomeriggio della stessa giornata, con inizio alle ore 15.00.