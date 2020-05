Dopo il primo fine settimana post lockdown segnato in molti casi dal mancato rispetto delle norme sul contenimento del contagio, il Sindaco Antonello Denuzzo ha deciso di adottare una Ordinanza per limitare gli eccessi della cosiddetta movida.

“Dopo le immagini di sabato scorso, ho ritenuto opportuno intervenire con un provvedimento che tuteli il diritto degli operatori commerciali di lavorare e quello dei ragazzi di trascorrere piacevolmente una serata – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – dopo una attenta analisi abbiamo individuato nel consumo di bevande al di fuori degli esercizi commerciali come una delle cause del mancato rispetto delle misure di sicurezza. Per questa ragione ho firmato una Ordinanza che sospende la vendita di bevande da asporto nei giorni festivi e prefestivi a partire dalle ore 21.00. Questa disposizione fornirà un pretesto in meno per riunirsi in gruppo al di fuori dei locali e migliorerà il decoro della nostra Città che, ogni fine settimana, si trasforma in una distesa di bottiglie e bicchieri.”

Sino al prossimo 15 giugno nei festivi e prefestivi, dalle 21.00 alle 7.00, sarà sospesa la vendita di bevande da asporto per tutti i locali e i self service h24 presenti sul territorio cittadino. Parallelamente, non sarà consentito il consumo di bevande in aree pubbliche o private ad uso pubblico. La vendita sarà consentita esclusivamente per il consumo al banco o al tavolino. Inoltre, è disposto che le attività commerciali dispongano al di fuori dei propri locali degli idonei contenitori per i rifiuti.

L’Ordinanza, infine, concede alle medie strutture del settore non alimentare di prorogare l’orario di apertura oltre le ore 20.00.

Francavilla Fontana