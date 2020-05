📣 In un momento nel quale il mondo della cultura paga un prezzo altissimo alla crisi sanitaria, la donazione del tuo 5×1000 alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi diventa un atto di responsabilitĂ e un sostegno concreto. Aiutaci a mantenere vivo il pensiero creativo.

🎭 Da tredici anni la Fondazione incontra gli interessi degli spettatori grazie a spettacoli di prosa, danza, musica, teatro per famiglie, eventi speciali con ospiti internazionali e progetti dedicati alla formazione dei giovani.

‼ Scegli il Teatro per restituire linfa alla cultura del territorio. Donare il 5×1000 è un gesto a costo zero, ma ha un grande valore perchĂ© dĂ forza e prospettiva allo spettacolo dal vivo. Per noi è molto importante in un momento nel quale c’è bisogno di un nuovo orizzonte.

👉 Destinare il proprio 5×1000 alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi è facile! Nei modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO, firma il riquadro dedicato al «sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilitĂ sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute» e inserisci il codice fiscale della Fondazione Nuovo Teatro Verdi: 02181790748.

▶ Il Teatro ha un cuore che batte, risuona nel silenzio assieme alle voci della vostra sensibilitĂ !

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi