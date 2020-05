Il Tg di Canale 85, cresce, si rinnova e triplica la sua attenzione verso il territorio.

L’intero Salento raccontato attraverso servizi giornalistici, approfondimenti e collegamenti in diretta. La voce della gente, le testimonianze, i fatti raccolti per voi, per tenervi costantemente aggiornati su ciò che accade attraverso il lavoro quotidiano di giornalisti e tecnici, mirato ad informare, contribuendo alla promozione culturale ed economica di ogni contesto sociale.

Dati di ascolto rilevanti ed in continua crescita ci spingono ogni giorno ad offrire il migliore contributo possibile. Tutte impegnate le varie professionalità, sempre pronte a dare voce ai colori e ai sapori del Salento.

Nella programmazione quotidiana, un Tg ancora più ricco, coordinato dal Direttore Responsabile Annagrazia Angolano, con più spazio da dedicare a ciascun territorio, oltre alla collaudate edizioni Tg delle 7.00, 19.25 e 22.30, si parte con un rinnovato appuntamento in diretta a partire dalle 13.55 con i fatti più rilevanti delle ultime ore: alle 14.00 un’intera edizione dedicata a Taranto e alla sua provincia, alle 14.25 l’informazione sarà concentrata sui fatti di Brindisi e provincia, stessa modalità per Lecce, a partire dalle 14.45.

Maggiore capillarità e presenza costante, che ci auguriamo possano portare la nostra informazione a divenire, sempre più, ulteriore punto di riferimento nel panorama del pluralismo di voci nel territorio.

Un corposo e ricco tassello aggiuntivo nell’informazione quotidiana, a dimostrazione di quanto il Gruppo Editoriale Domenico Distante sia pronto a proseguire nel suo cammino con tenacia e caparbietà, unendo quotidianamente le forze e facendo tesoro di ciascuna professionalità per andare avanti, insieme alla sua gente.

Vi aspettiamo dunque, sempre più numerosi, al nostro fianco. Cercheremo come sempre di non deludervi, e lo faremo con la passione di sempre, quella per la nostra terra.

Gruppo Editoriale Distante

Redazione Canale 85