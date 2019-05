“I campioni di domani” dell’ex giocatore di Caserta Damiano Faggiano in collaborazione con la BrinAil, sezione di Brindisi dell’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma organizzano e promuovono per Giovedì 30 Maggio alle ore 17,30 presso Palasport 2006 (via Martiri delle Foibe,1) “Il tuo sorriso la nostra forza”, evento di minibasket dedicato a Marika, al quale parteciperanno – oltre a “I Campioni di domani” – anche l’Happy Casa New Basket Brindisi e la Polisportiva Basket Martinese. La serata prevede un’esibizione di “Pulcini” (2012/13/14) ed un triangolare di “Scoiattoli” prima della premiazione e del buffet finale. La raccolta fondi andrà alla BrinAIL.

Marika nasce il 24 settembre del 1997 e mentre frequenta l’ultimo anno dell’Istituto Alberghiero, le viene diagnosticato un linfoma. Con coraggio e grande determinazione affronta le terapie che la portano all’autotrapianto, trovando pur tra mille difficoltà la forza di preparare e sostenere gli esami di Stato. Si diploma con il massimo dei voti e il suo primo sogno è quello di avviare con il suo ragazzo Vittorio un cocktail bar. Tifosa sfegatata della squadra di basket del Ceglie, ama a dismisura i cani e tra i suoi progetti c’è quello di creare un centro per allevare cani adatti alla pet terapy.

“Nonostante sia stata sconfitta dalla malattia Marika resta in mezzo a noi perché il ricordo del suo sorriso é la nostra forza” dicono i suoi amici che da tre anni le dedicano una giornata all’insegna di Sport e Solidarietà.



