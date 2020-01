I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli hanno denunciato in stato di libertà quattro persone di origini campane (una 57enne, una 46enne, un 36enne e un 29enne), per fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. Nello specifico, a conclusione delle indagini scaturite dalla querela sporta dalla “Groupama Assicurazioni Spa” di Roma, è stato accertato dai militari operanti che i denunciati, nel mese di Aprile 2019, avevano simulato un sinistro stradale in Casavatore (NA) per richiedere un rimborso assicurativo alla citata compagnia assicurativa. Punto di contatto: Cap. Corvino