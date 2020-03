Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rifiuto alla sottoposizione ad accertamenti di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Con queste accuse i Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 35enne del luogo.

L’uomo, durante un controllo alla circolazione stradale in via Amalfi, è stato fermato alla guida dell’autovettura di proprietà del padre e a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di tre involucri, di cui uno con 2,65 grammi di eroina, e i restanti due contenenti complessivamente 1,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tutti occultati all’interno di un borsone posto nel vano portabagagli del veicolo in uso.

Nella circostanza, lo stesso si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata, la patente di guida ritirata e il veicolo affidato al proprietario.