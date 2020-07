Brindisi:

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 45enne del luogo, per ricettazione.

In particolare, l’uomo, alle ore 20:30 del 30 giugno scorso, è stato fermato nel centro di Brindisi mentre si trovava alla guida di una bicicletta che, alla vista dell’autoradio di servizio, ha assunto un atteggiamento sospetto, pertanto è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di vari capi di abbigliamento e accessori, tutti dotati di cartellino identificativo di un noto brand d’abbigliamento, che custodiva in una busta di plastica appesa al manubrio.

I successivi accertamenti hanno consentito di acclarare che la merce era stata rubata all’interno di un esercizio commerciale di Brindisi in arco temporale tra il 22 ed il 30 giugno u.s.. La refurtiva è stata recuperata e immediatamente restituita al responsabile del citato negozio.