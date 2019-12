Il Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Carlucci Ciro, 45enne del luogo. L’uomo, nella tarda serata di ieri, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina, suddivisi in 5 dosi, occultati nella cucina, sottoposti a sequestro. Il Carlucci, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Taranto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.