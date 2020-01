I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato un 52enne del luogo per detenzione abusiva di armi da sparo e ricettazione.

Nello specifico, i militari operanti, a seguito di attività di indagine per il contrasto ai furti in abitazione e nelle aree rurali dei centri abitati insistenti nell’area della Valle d’Itria, hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Brindisi presso l’abitazione e le pertinenze dell’uomo. L’attività di polizia giudiziaria ha permesso il rinvenimento, in un garage nelle disponibilità del prevenuto, di due pistole ad avancarica, prive di marca e matricole, nonché di elettrodomestici, quadri, attrezzi agricoli, elementi di arredo, gioielli e monili vari, penne pregiate, orologi macchine fotografiche di provenienza furtiva. E’ in corso, da parte degli operanti, la catalogazione delle refurtiva per l’individuazione e la restituzione ai legittimi proprietari. L’uomo, contestualmente, è stato trovato in possesso della somma di circa 5000 euro di cui non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Le pistole, e quanto altro sequestrato, sono state sequestrate.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.