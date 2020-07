Ieri pomeriggio è stato inaugurato il New Basket Store dal nuovo look, arredamento e restlyng completo. Una casa moderna e cool per il basket brindisino e pugliese, dove tifosi, cittadini e appassionati per la pallacanestro potranno trovare aggiornamenti, informazioni utili sulla partecipazione al nono campionato consecutivo in Serie A e i prodotti ufficiali del merchandising NBB.

È stato il playmaker Darius Thompson a tagliare il nastro e compiere il primo passo ufficiale nel nuovo store.

Locale completamente rinnovato nel design interno grazie al prezioso lavoro dei partners ‘BG Costruzioni’ e ‘Francesco Lavermicocca Arredamenti’, coordinati dalla supervisione dell’architetto Luigi Dell’Atti.

All’interno è già presente la nuova linea di abbigliamento adidas per la stagione sportiva 2020/2021 prossima ad aprire i battenti con l’arrivo dei giocatori, l’inizio della preparazione fisica e i primi impegni ufficiali in Supercoppa Italiana.

Il New Basket Store sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30.

New opening – New Basket Store.

Vi aspettiamo in Corso Garibaldi, 29: nel cuore della nostra città, nel cuore dei tifosi biancoazzurri.

#ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi