I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, al termine degli accertamenti hanno deferito in stato di libertà un 25enne del luogo, per guida in stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacente. Nel corso della notte a sulla San Vito dei Normanni Carovigno è rimasto coinvolto in maniera autonoma in un sinistro stradale mentre era alla guida dell’autovettura Fiat Grande Punto di proprietà, che nella circostanza ha riportato seri danni risultando non marciante. L’uomo è stato accompagnato presso l’ospedale Perrino di Brindisi e sottoposto ad accertamenti tossicologici, risultando positivo alla cocaina. La patente è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Per quanto riguarda la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la norma sanzionatoria punisce tale comportamento con sanzioni di natura penale, pena congiunta dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda da 1.500€ a 6.000€.

All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che non appartenga a persona estranea.

La confisca è l’acquisizione coattiva da parte della pubblica amministrazione di determinati beni, di chi ha commesso il reato, o che servirono o furono destinati a commettere il reato