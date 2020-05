L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato ieri un totale di 315 tamponi effettuati nelle Comunità riabilitative psichiatriche, Case per la vita, Centri di Salute Mentale, Centri Diurni, Rssa, persone a domicilio e ospedali. I dati vengono illustrati dal direttore generale, Giuseppe Pasqualone.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito 239 tamponi: 26 a operatori e utenti del Centro Diurno Nickan di Brindisi, 34 a operatori e utenti del Centro Diurno Pegaso di Brindisi, 35 a operatori e utenti del Centro Diurno di Carovigno, 4 a dipendenti Centro di Salute Mentale di Carovigno, 7 a operatori Casa per la Vita Cefa San Pancrazio Salentino, 6 a operatori della Comunità Alloggio di San Pietro Vernotico, 21 operatori e utenti del Centro Diurno Osiride di San Pietro Vernotico, 14 a operatori della Crap di San Pietro Vernotico, 14 a ospiti della Rssa Il Focolare di Brindisi, 78 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati negli ospedali: al Perrino di Brindisi 47 a operatori sanitari e 24 a degenti e pazienti in Pronto soccorso, 5 al Camberlingo di Francavilla Fontana.

I tamponi processati l’altro ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 149.

Ieri è stata dimessa dalla Rianimazione l’unica paziente rimasta in reparto, un’ospite della residenza Il Focolare. La donna, 83 anni, è stata trasferita nel reparto di Malattie infettive.

Nella provincia di Brindisi oggi si sono registrati un totale di 220 tamponi effettuati nelle Case per la Vita, Gruppi Appartamento, Centri di Salute Mentale, persone a domicilio e ospedali. I dati vengono illustrati dal direttore generale, Giuseppe Pasqualone.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 161 tamponi: 31 a dipendenti della Fondazione Opera “Beato Bartolo Longo” di Latiano, 12 a operatori della Casa per la Vita “Giovanni Paolo II” di Latiano, 15 a operatori della Casa per la Vita “Universo Amico” di Latiano, 13 a operatori della Casa per la Vita Casa “Margherita” di Latiano, 11 a dipendenti del Centro di Salute Mentale di San Pancrazio, 2 a dipendenti del Gruppo Appartamento di Latiano, 77 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati nell’ospedale Perrino di Brindisi: 35 a operatori sanitari e 24 a degenti e pazienti in Pronto soccorso.

I tamponi processati ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 182.

I pazienti Covid ricoverati al Perrino sono 14.

UFFICIO STAMPA ASL BR