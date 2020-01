I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno deferito in stato di libertà, un 52enne del luogo per lesioni personali colpose e omissione di soccorso. In particolare, l’uomo alla guida della propria autovettura ha investito una minorenne del luogo in corrispondenza di un attraversamento pedonale, sito nel centro cittadino di Mesagne. Nell’immediatezza il conducente dell’autovettura faceva perdere le proprie tracce. A conclusione degli accertamenti esperiti dalla locale Stazione Carabinieri è stato identificato e denunciato l’autore dell’investimento che causava alla minore lesioni giudicate guaribili in sei giorni.