È stato presentato ufficialmente il progetto “Io compro in bici!” promosso dall’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana in occasione della Settimana della Mobilità sostenibile in programma dal 16 al 22 settembre.

Il funzionamento è molto semplice. L’azienda interessata partecipa all’Avviso Pubblico “Io compro in bici!” dichiarando di voler applicare una scontistica speciale (liberamente quantificata) a coloro che si recheranno nell’esercizio commerciale in bici, l’Amministrazione recepisce l’adesione e la rende pubblica, la cittadinanza ne usufruisce.

“Si tratta di un meccanismo win-win in cui tutti traggono vantaggi senza effetti collaterali – dichiara l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano – Ulteriori piccoli passi, è proprio il caso di dire, verso una concezione della mobilità differente che non contempli più l’auto come il mezzo principale per gli spostamenti cittadini. L’utilizzo della bicicletta rappresenta una azione semplice che fa bene alla salute, al portafogli e all’ambiente. Ci vorrà del tempo, ma sono certo che questi temi saranno la chiave di volta per la città del futuro”.

“All’indomani del grande successo della Notte delle Meraviglie che ha visto le attività produttive protagoniste in un’area pedonale viva, piena di gente e di eventi, siamo qui per cogliere questa nuova sfida – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola – Il settore commercio negli ultimi anni sta subendo delle radicali trasformazioni e accogliere nuove forme di fruizione di beni e servizi può essere decisivo in termini di crescita”.

Le attività produttive interessate dovranno far pervenire la propria adesione al Comune di Francavilla Fontana entro il 9 settembre alle 12.00, specificando la tipologia di sconto che intendono applicare. Tra le attività aderenti verrà sorteggiata una bicicletta con un rimorchio posteriore.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.comune.francavillafontana.br.it.

Comune di Francavilla Fontana