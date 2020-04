Hanno portato una ventata d’entusiasmo e di gratitudine i volontari della BrinAil che stamani hanno donato allo staff del reparto di Ematologia dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi le Uova di Pasqua dell’AIL (Ass. Italiana contro Leucemie e Linfomi).

“Al dottore Domenico Pastore – dice la presidente Carla Sergio – ed a tutto il personale del reparto di Ematologia va la nostra gratitudine per la dedizione con la quale seguono ogni giorno i pazienti in un periodo così difficile per l’intera umanità. Per questo stamani abbiamo voluto far arrivare a tutti i nostri “angeli” le Uova di Pasqua dell’AIL”.

Sarà una Pasqua diversa quella che sta per arrivare, il distanziamento sociale, le norme anticontagio, non hanno permesso ai volontari di scendere in piazza per la raccolta fondi programmata. La Brinail si è sentita chiamata, nel suo piccolo, a rispondere ad alcune necessità sorte con l’emergenza coronavirus. Infatti, oltre ad aver contribuito all’acquisto di una macchina radiologica wireless per l’Ospedale “Perrino” di Brindisi, ha voluto essere vicina alla cittadinanza, che in altri momenti non fa mancare il sostegno, con una donazione delle uova ai bambini delle suore Vincenziane e alcuni generi alimentari alla Caritas per alcune famiglie bisognose. Perché chi riceve sa anche donare.

La BrinAil ricorda che, pur restando a casa, si ha la possibilità di prenotare l’uovo solidale, da ritirare quando tutto finirà. Anche se Pasqua sarà passata avrà il sapore della Generosità. E’ possibile prenotarlo:

– mandando un messaggio whatsapp al 339.6698155

– inviando un’email all’indirizzo brinail.brinail@tin.it