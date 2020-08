Inizia a prendere forma la realizzazione della Casa della Musica, un percorso sognato ed immaginato fatto di idee, visioni e nuove sfide. La Giunta Comunale del Comune di Brindisi ha approvato il Progetto “Yeahjasi Brindisi Spazio Musica” inserito nel bando “Luoghi Comuni” della Regione Puglia.

La Casa della Musica mira alla creazione di un polo culturale per la valorizzazione della creatività locale e l’aggregazione della comunità musicale e culturale all’interno di un bene comune, l’ex Convento S.Chiara, caratterizzato da una storia che lo lega da sempre alla scena musicale artistica e indipendente della città.

Nei locali storici di Via Santa Chiara, nei pressi del Duomo, è prevista la predisposizione di servizi specifici ai quali si affiancheranno diverse attività formative, ricreative e sociali rivolte all’intera comunità. All’interno della antica struttura saranno allestite due sale prove messe a disposizione per i gruppi locali, uno studio di registrazione per riprese e produzioni musicali inedite, oltre a una sala studio per la musica classica e acustica.

Una novità importante sarà il laboratorio di Musicoterapia e Arteterapia integrate.

Saranno realizzati inoltre, eventi ricreativi culturali con la presentazione di libri, dischi, spettacoli teatrali e rassegne cinematografiche. Interessante è l’allestimento di una web radio per la trasmissione di musica inedita con la realizzazione di un palinsesto rivolto al sociale composto da intrattenimento, divulgazione e documentazione.

L’Associazione Sociale Yeahjasi Brindisi, da settembre 2020, avrà l’obiettivo di creare un polo attrattivo per addetti ai lavori, amatori, scuole e cittadinanza, utilizzando la musica quale elemento in grado di collegare le varie anime del territorio.

La Casa della Musica è un contenitore prezioso, un cammino compiuto lungo un percorso fatto di piccoli ma significativi passi. Un ritratto poetico ricco di istantanee che costituiscono il collage della vita di alcuni bravi e validi artisti brindisini. “Yeahjasi Brindisi”, un manipolo di eroi in grado di offrire spunti, idee e progetti per una nuova rinascita culturale della città.

