Domenica 13 ottobre molti dei Borghi più belli d’Italia apriranno le loro porte per accogliere migliaia di visitatori nei centri storici, piazze, musei, chiese e palazzi.

Anche il Comune di Cisternino, suggestivo borgo della Valle d’Itria, aderisce all’iniziativa La Domenica nel Borgo, promossa dall’Associazione de I Borghi più belli d’Italia e arrivata quest’anno alla sua terza edizione.

La Domenica nel Borgo prevede un fitto programma di eventi e iniziative all’insegna del divertimento, oltre che dell’arte e della cultura, con il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

In occasione di questo evento nazionale autunnale l’Assessorato al Turismo del Comune di Cisternino, in collaborazione con l’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, propone “UN DEDALO DI STORIA – visita guidata nel borgo”

Dalle 10:00 alle 13:00 alcuni dei luoghi e dei monumenti più caratteristici e significativi del centro storico di Cisternino saranno aperti al pubblico ed eccezionalmente presidiati dagli studenti del locale Liceo polivalente statale “Don Quirico Punzi”.

I ragazzi, nelle vesti di “Ciceroni per un giorno”, accoglieranno i visitatori, raccontando loro la storia dei monumenti e gli aneddoti ad essi legati, per ricostruire in maniera partecipata le vicende che hanno caratterizzato il Borgo.

Vi aspettiamo numerosi, per guidarvi nella scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale di Cisternino, uno dei Borghi più belli d’Italia.

Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria