Peggio per noi !!!

… sembra lontanissimo … anni? … decenni? …

sono ricordi lontani confortanti, piacevoli …

quanti anni avevo? … non so …

il solo nominarlo mi riporta in una sorta di “come eravamo” … correva l’anno … che anno era? …

era l’età dell’innocenza e della spensieratezza …

nella città rivierasca più famosa del mondo …

tutti assieme appassionatamente … con sprezzo del pericolo … cantanti e coristi, presentatori e tecnici, ospiti e orchestrali, registi e pubblico …

a sputacchiare sullo stesso microfono …

ad abbracciarsi per gioia o per conforto …

e noi a casa sul divano con nutella o patatine …

o in pub e ristoranti …

nei bar e nelle pizzerie …

con maxi schermi degni di una finale di mondiale di calcio …

e la diretta fino a notte fonda …

tutti assieme abbracciati, avvinghiati, ammucchiati, stretti, vicini … era il settantesimo festival della canzone italiana …

tanto tanto tempo fa …

abbiamo commentato, sfottuto, criticato, chiacchierato, spettegolato … ci aveva presi , incantati, ipnotizzati …

Amadeus e Fiorello e Tiziano Ferro a farci sentire ancora giovani goliardi …

e Diletta Leotta a confortarci nel fatto che c’è sempre qualcuno più antipatico del più antipatico che conosciamo …

e la brava Rula Jebreal …

e Albano e Romina eterni …

e Sabrina Salerno miracolata dal dna …

che tempi …

in diretta dal Teatro Ariston …

il Festival di Sanremo … unico … immarcescibile …planetario … perfetto … ammaliante … irripetibile … inimitabile … assoluto … e profetico …

e noi? …

e noi, abbagliati da paillettes e lustrini, da outfit eccentrici e provocanti, da luci ed effetti speciali, non siamo stati capaci di ascoltare …

che stupidi …

se avessimo prestato più attenzione e non ci fossimo fatti prendere da vestiti lunghi e cosce al vento, da scollature vertiginose e maschietti ammiccanti, da lustrini e fronzoli …

se fossimo stati meno maliziosi, chiacchieroni, criticoni …

avremmo capito …

e non staremmo qui a piangere …

a porci domande senza avere le conseguenti risposte …(continua domani)

(questo pezzo è stato scritto con sottofondo di “Finchè la barca va” il giorno 29 marzo 2020 nel secondo mese di pandemia )