verso le diciotto, diciotto e trenta un vento gelido …

e poi una spruzzata di neve acquosa mista a grandine lenta ha imbiancato le strade e le aiuole vicino alla stazione per due o tre minuti …

all’improvviso le lucette natalizie hanno acquistato più senso, lo sciarpone di cachemire attorno al collo, il passo frettoloso, il respiro fumante …

ora si che è Natale …

questa non può essere una serata qualunque …

chiamo S. e le dico di chiedere ai ragazzi se vogliono uscire con noi …

andremo a mangiare qualcosa tutti assieme in quel ristorante che ci piace tanto …

la risposta arriva dopo poco …

si, si va …

benissimo …

imbacuccatevi!!! …

li aspetto in macchina vicino al portone …

entrano sbuffando per il freddo …

alla radio gli Hot Chili Pepper con The adventures of Rain Dance Maggie …

alzo il volume …

la cantiamo tutti assieme per le strade già quasi deserte bagnate e lucide di luci natalizie …

il ristorante è caldo e accogliente …

giochiamo a scegliere il cibo più strano …

ridiamo …

per nulla …

come quando dico che mi sento osservato perché dietro di me su uno scaffale c’è una confezione di fagioli dall’occhio nero …

il cibo è un pretesto per stare assieme e il dolce finale è una sorta di affermazione di un momento che nessuno di noi vuole che finisca presto …

o che, almeno non sia l’ultimo …

qui bisogna ritornarci …

si, ho mangiato bene …

si, bella serata …

papà, i fagioli ti stanno ancora guardando …

in macchina ricantiamo …

ora c’è I will survive … è più facile …

poi sottobraccio a coppie corriamo verso il portone riparandoci a vicenda dalle folate gelide …

a casa chiedo se la serata è piaciuta meno per avere una conferma della loro felicità e più per protrarre questo momento e rubare un’altra carezza …

canticchiano ancora …

credo che mi risponderanno con il loro gergo … … genericamente “forte” o “figo” ? …

“random” per porre l’accento sulla casualità e che non devo illudermi troppo? …

“mainstream” per comunicarmi che non abbiamo fatto niente di eccezionale ? …

la risposta, invece, mi stupisce : “MITICA” …

sul divano, da solo, di fronte alla televisione ma senza interesse per nessuna trasmissione, ci ripenso …

“mitica” … che appartiene al mito …

all’invenzione, allo sguardo diverso che non è né verità né finzione …

il mito apre orizzonti nuovi e adatta i gesti quotidiani in un ordito completo di senso compiuto …

il mito è il ricordo di qualcosa che ci appartiene e che abbiamo a cuore ma non è mai avvenuto …

è la tentazione di dare senso alle cose che ci accadono …

è come se guardassimo dall’alto noi stessi e le cose che ci accadono …

“nel mito” – ha detto non so più chi – “facciamo visita agli dei” … prendiamo un momento, un’immagine o un pensiero, li purifichiamo dal contingente e li cristallizziamo in qualcosa che da quel momento farà parte della nostra storia e della storia dell’universo come archetipo …

mitica …

è vero …

non felice …

che la felicità è la visione di un momento irripetibile ed unico … la ricerca della felicità ha sempre con se qualcosa di triste e di insoddisfatto … il mito è vitale e perpetuo … mitica… come la serata dell’11 dicembre 2018, a Brindisi, verso le nove di sera …

Apunto Serni