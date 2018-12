Umana Reyer Venezia-Happy Casa Brindisi: 71-59

Parziali: (22-12; 33-32; 50-51; 71-59)

UMANA: Haynes 12, Bramos 8, Daye 16, De Nicolao 5, Biligha, Giuri 8, Mazzola 3, Watt 16, Cerella, Washington 2, Kyzlink, Tonut ne. All.: De Raffaele.

HAPPY CASA: Banks 7, Brown 12, Rush 4, Gaffney 7, Zanelli 2, Moraschini 2, Clark 2, Chappell 22, Wojciechowski 1, Cazzolato ne, Taddeo ne, Orlandino ne. All.: Vitucci.

Arbitri: Massimiliano Filippini – Luca Weidmann – Gianluca Capotorto.

Tiri Da 2 Punti – Umana: 20/38; Happy Casa: 18/49. Tiri Da 3 Punti – Umana: 5/26; Happy Casa: 4/21. Tiri Liberi – Umana: 15/20; Happy Casa: 11/16. Rimbalzi – Umana: 39 (9 Off); Happy Casa: 51 (18 Off). Assist – Umana: 11; Happy Casa: 15. Palle Perse – Umana: 13; Happy Casa: 16.

Happy Casa getta il cuore oltre l’ostacolo al Taliercio di Venezia ed esce sconfitta solamente nell’ultimo minuto di gioco dopo una prova assolutamente gargliarda per tutto l’arco del match.

Il punteggio finale è di 71-59, piuttosto bugiardo visto il grande equilibrio che ha regnato per tutti i 40 minuti, gap scavato solamente nel finale grazie alle giocate di Watt e ai recuperi scaturiti in contropiedi degli orogranata.

La squadra di coach Vitucci perde Wes Clark per infortunio nei primi minuti dell’incontro a causa di un problema all’inguine che lo costringe a uscire in barella dal campo. Dopo un primo break sul 24-12, i biancoazzurri tirano fuori artigli e attributi fronteggiando alla pari i ben più quotati avversari.

Chappell domina la scena risultando di gran lunga il top scorer a quota 22 punti (5/9 da 2, 3/6 da 3 e 3/3 ai liberi) e la Happy Casa trova le forze per rimanere sempre aggrappata al match.

Nel terzo quarto ecco la freccia del sorpasso sul +5 ma la Reyer reagisce aggrappandosi alle invenzioni di Haynes che si infiamma con 11 punti di fila. Il parziale degli ultimi 10 minuti si chiude sul 20-8 a favore dei padroni di casa più lucidi nello sfruttare gli errori di un’imprecisa Happy Casa dalla lunga distanza (4/21). La grande lotta a rimbalzo, vinta con 51 carambole catturate per 18 rimbalzi offensivi, garantisce extra possessi non sfruttati dai tiratori biancoazzurri. Brown spicca per la doppia doppia da 12 punti e ben 17 rimbalzi. La coppia Watt-Daye, da 16 punti a testa, chiude la contesa al fotofinish.

Happy Casa tornerà in campo al PalaPentassuglia per il doppio turno casalingo del 22 e 26 dicembre di fondamentale importanza per bloccare la striscia negativa di tre KO consecutivi. Prima sfida sabato sera alle 21 vs Segafredo Virtus Bologna.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi