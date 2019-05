La Lega è il primo partito in provincia di Brindisi con il 27,31% delle preferenze. Primato condiviso in Puglia con la sola provincia di Lecce (26,85%). Un risultato eccezionale se confrontato con le elezioni politiche ed amministrative del 2018.

Corre l’obbligo da parte mia, ringraziare i numerosi cittadini brindisini che hanno espresso la preferenza per Matteo Salvini ma soprattutto coloro che hanno manifestato in modo inequivocabile la loro fiducia nei nostri candidati ed in particolare alla nostra Ilaria Antelmi (Componente del Coordinamento cittadino), che può compiacersi dell’ottimo risultato raggiunto nell’intera provincia di Brindisi e non solo.

Aver raggiunto nel capoluogo percentuali vicine al 25% è un motivo di orgoglio e, ripaga dirigenti e militanti di tutto il lavoro svolto negli ultimi due anni; inoltre, dimostra in modo chiaro che tantissimi elettori brindisini apprezzano e condividono il progetto politico della Lega e le nostre battaglie per il territorio. Questo risultato ci incoraggia a continuare a batterci per la città e per l’intera provincia.

Nell’esprimere ancora una volta tutta la mia gratitudine nei confronti dei nostri elettori, mi impegno a nome dell’intero gruppo dirigente cittadino, con l’aiuto dei Parlamentari pugliesi eletti al Parlamento europeo, di portare avanti le innumerevoli istanze della città per dare al nostro territorio un futuro migliore.

Grazie a tutti!

Giovanni SIGNORE

(Segretario Cittadino della Lega-Salvini Premier Brindisi)