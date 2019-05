A sole ventiquattro ore dalla fine del campionato, la Mens Sana Mesagne è già al lavoro per la prossima stagione sportiva. Si riparte dalla conferma di Gigi Santini che guiderà la formazione senior mensanina anche la stagione sportiva 2019/2020. Il tecnico brindisino ha accettato con entusiasmo di continuare il lavoro fatto quest’anno e cercare di confermare i risultati positivi ottenuti. Coach Santini ha un curriculum da invidiare: ex giocatore di buon livello, con trascorsi tra le altre a Monteroni, Foggia, Azzurra Brindisi, Lecce, Matera, Roseto degli Abruzzi, Battipaglia, ancora Brindisi e Taranto. Poi come allenatore ha allenato anche a S. Pietro Vernotico, vincendo il campionato di serie D, quattro anni come assistente allenatore con la Prefabbricati Pugliesi Brindisi insieme a coach Trullo in serie B e poi ancora una vittoria di campionato con il Fasano, la Futura e la Dinamo Brindisi. Un coach abituato a lavorare con i giovani, si è subito dimostrato favorevole alla proposta della Mens Sana Mesagne e in poche ore ha raggiunto l’accordo. “Sono contento di rimanere a Mesagne – fa sapere il nuovo tecnico – perché ci sono le condizioni per far bene. La società e molto bene organizzata, conosco quasi tutti i giocatori e il mix tra senior e giovani mi stimola per cercare di migliorare quanto di buono abbiamo fatto nel campionato appena terminato. Abbiamo utilizzato tanti ragazzi del settore giovanile, molti alla prima esperienza in un campionato senior ed ho ricevuto risposte molto positive. Non conosciamo ancora il campionato che affronteremo, visto la richiesta della società di partecipare alla serie C, ma sicuramente sarà un’altra stagione esaltante. In questi giorni stiamo già cercando di individuare alcuni giocatori che vorranno condividere il nostro progetto.” Assistente di Santini nel campionato senior sarà Fabio Mellone che nel mese di Luglio parteciperà al corso di Allenatore di base.

