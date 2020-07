La Mens Sana Mesagne riparte da Angelo Capodieci. Sarà il giovane tecnico mesagnese a prendere le redini della formazione che affronterà il prossimo campionato di serie D. Accantonata la reale possibilità di ripescaggio in serie C, la società sportiva mesagnese getta le basi per il futuro.

Fermi dai primi giorni di marzo, con tutti i campionati bloccati nella fase più importante della stagione sportiva che vedeva i biancoverdi impegnati nei play off di promozione, riparte la programmazione del nuovo anno. E si riparte proprio da Angelo Capodieci, uno dei tecnici più preparati della regione, alla guida della formazione senior. Non è una novità per la società mesagnese che lo ritrova dopo una pausa dovuta a importanti impegni lavorativi. “Era la migliore scelta che potevamo fare, dice il presidente Mellone. Angelo è una componente della famiglia mensanina, conosce perfettamente la nostra organizzazione e la nostra idea di fare sport.

Inutile elencare le doti tecniche e umane di coach Capodieci, sarà il collante tra la prima squadra e il nostro settore giovanile che lo vedrà impegnato anche con gli Under 20, Under 18 e Under 16. Sarà privilegiato l’utilizzo dei ragazzi provenienti dal settore giovanile, supportati da atleti di provata esperienza. Nei prossimi giorni definiremo alcuni contatti già in corso con atleti senior e con alcuni giovani promettenti provenienti dai paesi limitrofi.” Angelo Capodieci: “Ovviamente sono molto contento della scelta che ho fatto. Mens Sana è casa mia, qui sono nato e cresciuto cestisticamente fin dal minibasket. Allestiremo una squadra che potrà ben figurare in serie D, dando la possibilità a tanti ragazzi di mettersi in mostra in un campionato senior importante”.

Anche quest’anno la preparazione atletica sarà affidata al tecnico brindisino Antonio De Vitis che ha già fatto un ottimo lavoro lo scorso anno. Insomma, nonostante le tantissime difficoltà degli ultimi mesi, lentamente riparte l’attività della Mens Sana Mesagne pronta a continuare il lavoro bruscamente interrotto dal Covid-19.

