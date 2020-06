Importante novità amministrativa per la Provincia di Brindisi con l’obiettivo di facilitare i rapporti con l’utenza e la cittadinanza. L’Ente di via De Leo ha attivato infatti il moderno sistema di pagamenti elettronico PagoPa con l’obiettivo di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi tipo di pagamento. Il servizio si attua tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti e i pagamenti si possono effettuare direttamente sul sito della Provincia di Brindisi o sull’applicazione mobile dell’Ente oppure anche attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio agenzie della banca, l’home banking del PSP, gli sportelli ATM abilitati delle banche, i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, gli Uffici Postali.

I servizi immediatamente fruibili dai cittadini con pagamento PagoPa sono i seguenti: pagamento dei Servizi a Domanda Individuale, pagamento spontaneo (diritti di segreteria, ammende etc.), pagamento quota per l’utilizzo di locali della Provincia, pagamento sanzioni per violazione del Codice della Strada, pagamento di sanzioni amministrative, pagamento deii diritti di segreteria, Diritti e Bolli per certificato.

Nel dettaglio, ecco l’iter da seguire per giungere al pagamento verso la Provincia di Brindisi:

– Collegarsi al sito dell’Ente www.provincia.brindisi.it

– Cliccare su “Pagamenti OnLine”

– Registrarsi nella “Sezione privata”

– Effettuare l’accesso alla sezione “Servizi privati”, visualizzare le proprie posizioni e/o scegliere il servizio per il quale si intende effettuare il pagamento; procedere al pagamento diretto, ottenendo e-mail di ricevuta.

L’utente può consultare ogni dettaglio dei servizi di cui ha usufruito, verificare il proprio carrello dei pagamenti e quindi interagire con l’Ente.

Il sistema è integrato con i principali circuiti bancari e include molteplici modalità di pagamento come carta di credito, rid online, addebito su c/c, bonifico bancario.