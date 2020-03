Sabato 28 marzo, sul canale YouTube della Via del Blues, è stato pu. Il singolo anticipa l’uscita del CD “In the Fine Apulian Tradition” comprendente 14 brani inediti. Il nuovo disco sarà pubblicato a breve e rappresenta il settimo lavoro discografico dello storico gruppo barese.

“Brush All” è un piccolo e gustoso assaggio del nuovo corso della Via del Blues. Per celebrare i primi 50 anni di carriera, la band, con grande ispirazione, ha pensato di farlo con questo nuovo singolo cantato nel dialetto barese. Un modo originale di proporre musica, mischiando blues, tradizione e amore per la propria terra.

Il brano, divertente e ricco di ironia, attraverso un giro di parole, celebra la braciola barese, piatto tipico delle domeniche pugliesi.

Il tessuto musicale, denso e profondo, accompagna la voce perfettamente riconoscibile del compianto vocalist del gruppo, Gaetano Quarta, scomparso prematuramente nel gennaio scorso.

L’indimenticabile frontman della Via del Blues aveva lavorato alla stesura del testo e all’idea del video clip girato tra il centro storico della “Città Bianca” e le verdi campagne ostunesi. “Brush All” è stato prodotto da Studio Idea sotto la direzione artistica di Beppe Merola. La regia è di Lugas Bonasia e Simone Capuano.







MARCO GRECO