Prosegue il percorso del Laboratorio di Innovazione Urbana. Con determina n. 20 del 6 maggio è stata pubblicata la graduatoria dei progetti che hanno risposto all’avviso pubblico promosso dall’Assessorato alla Programmazione Economica del Comune di Brindisi nell’ambito delle attività del progetto Brindisi Smart Lab.

Con l’avvio del secondo ciclo del Laboratorio di Innovazione Urbana, sono in totale 23 i progetti di animazione economica e sociale accompagnati da Palazzo Guerrieri, con iniziative che spaziano da ambiente, cultura, agricoltura e servizi sociali, sino ad arrivare a nuove produzioni artigianali e sperimentazioni legate alle tecniche di fabbricazione digitale.

Una comunità capace di volgere lo sguardo al futuro e che a maggior ragione ci impegniamo a coltivare in questa fase di preoccupazioni economiche e sociali. E’ proprio da progetti di questo tipo che può partire la progettazione di una nuova normalità, fatta di radicamento nei quartieri, sostenibilità, servizi collaborativi e tecnologie digitali.

Questi gli 11 progetti selezionati che entrano a far parte del Laboratorio di Innovazione Urbana:

3 Dil Bio. Prototipazione e costruzione mediante tecniche additive (stampa 3D) di case e locali commerciali sostenibili e low cost.

Brindisi in Kayak. Creazione e promozione di attività didattico – naturalistiche in kayak lungo il litorale costiero di Brindisi.

Legami di Comunità. Sperimentazione di servizi collaborativi scuola famiglia (trasporto e refezione scolastica, per contribuire al contrasto alla dispersione scolastica) da attivare al quartiere Sant’Elia facendo leva sugli strumenti e competenze della neo costituita cooperativa di comunità.

Priscio’s Plastic. Avvio di un laboratorio di autocostruzione di oggetti di design eco compatibili prodotti attraverso plastica riciclata e tecnologie open source.

Impresa Mamma. Circuito locale di mutuo aiuto tra donne e mamme per favorire lo scambio di idee e contatti e la promozione e produzione di servizi collaborativi e prodotti utili al benessere quotidiano.

Nauta Management. Prototipazione e commercializzazione di un sistema integrato di domotica per imbarcazioni da diporto.

Ciclobox. Servizio di noleggio posti bici in parcheggi collettivi, modulari, protetti e al chiuso, finalizzato ad incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti urbani.

Heracles. Rete di palestre e laboratori creativi per favorire la pratica di attività sportive a persone con disabilità, da sole, con le famiglie ed insieme a soggetti normodotati.

Brindisi Smart Tourism Guide. Realizzazione di una guida cartacea adatta a persone con disabilità e promozione di tour esperienziali guidati condotti con il contributo di ragazze e ragazzi con sindrome di Down.

Carduus – l’amaro di Brindisi. Produzione e commercializzazione di un nuovo amaro tipico ottenuto tramite l’infusione del Carciofo Brindisino IGP, un prodotto identitario capace di restituire valore alla biodiversità che caratterizza il territorio.

Culla Cozza – il mare, la pesca e l’ostrica brindisina. Rilancio della produzione di ostriche e cozze brindisine e di nuovi servizi per la pesca sportiva ed il turismo sostenibile.

Come nel caso del primo avviso pubblico, sono state numerose le proposte progettuali ricevute. Per i due avvisi pubblici del Laboratorio di Innovazione Urbana sono state presentate oltre 110 proposte progettuali.

“Nei progetti che hanno partecipato al nuovo bando di Palazzo Guerrieri – racconta l’assessore alla Programmazione economica Roberto Covolo -, sia nei vincitori che in quelli che per le risorse a disposizione non riusciremo a sostenere, vediamo in controluce il futuro della città di Brindisi: sostenibilità ambientale, inclusione sociale, digitale e valorizzazione dell’identità locale. In bocca al lupo a tutti i partecipanti”.